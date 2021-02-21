21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Man City durdurulamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'de lider deplasmanda 'in golü ile 1-0 mağlup etti.

'de lider , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında 'nda Arsenal'a konuk oldu.

, 2. dakikada 'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 13. maçını kazanan 'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.


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