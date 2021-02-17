17 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de ertelenen maçta ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Fulham maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak
Everton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ozan Kabak taraftarın gönlünde taht kurdu! Ozan Kabak taraftarın gönlünde taht kurdu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör