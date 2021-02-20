Yohan Cabaye futbolu bıraktı!
Fransız orta saha oyuncusu Yohan Cabaye, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.
Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Cabaye, "17 yıl boyunca tutku ve aşkla futbol oynadım. Anılarımı asla unutmayacağım. Futbol aşkım yüzünden kabullenmek zor olsa da profesyonel kariyerime son veriyorum. Bu yolculuk sırasında bana destek olan herkese teşekkür ederim. Sizler sayesinde hayallerimin ötesine ulaştım." ifadelerini kullandı.
Cabaye, Fransa'da Lille, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, İngiltere'de Newcastle United, Crystal Palace ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Nasr formaları giymişti.
Fransa Milli Takımı'nda 48 maça çıkıp 4 gol atan Cabaye, ülkesinde 3 lig, ikişer Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası zaferleri yaşamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları