Bundesliga'nın 22. haftasında Union Berlin, deplasmanda Freiburg'u Grischa Prömel'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bundesliga'nın 22. haftasında Freiburg ile Union Berlin, Schwarzwald-Stadion'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 64. dakikada Grischa Prömel'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Union Berlin, bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Freiburg ise 31 puanla 9. sırada kaldı.

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