20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 0-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Freiburg 0-1 Union Berlin MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'nın 22. haftasında , deplasmanda 'u 'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

'nın 22. haftasında ile , Schwarzwald-Stadion'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 64. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Union Berlin, bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Freiburg ise 31 puanla 9. sırada kaldı.

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