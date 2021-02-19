19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'in yıldızı Tolisso 6 ay sahalardan uzak kalacak!

Bayern'de şok sakatlık! EURO 2020'yi kaçıracak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlık şoku yaşanıyor. Fransız yıldız Corentin Tolisso, antrenmanda ağır bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu sozonu kapattı ve 'yi kaçıracak. İşte detaylar...

devi Bayern Münih, Corentin Tolisso'nun idmandaki sakatlığı ile sarsıldı. Alman basınından , antrenmanda tendonundan sakatlanan Fransız yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı. 2018'de de çapraz bağları kopan Tolisso'nun yeniden ciddi bir şekilde sakatlanması, Fransızların moralini bozdu. Zira oyuncunun, 'de milli takım formasınıda giyemeyeceği bildirildi.

Henüz Bavyera ekibinin resmi yayın organlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmese de basın mensuplarının antrenmanda 26 yaşındaki Tolisso'nun sakatlığı sonrası oyuncunun acı çığlıklarını duydukları ifade edildi.

Bayern Münih ise geçtiğimiz haftalarda corona virüsü kurallarını hiçe sayarak dövme yaptırdığı anlaşılan oyuncusu Tolisso'yu kadro dışı bırakarak para cezası vermişti.

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