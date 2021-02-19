Bayern Münih'in yıldızı Tolisso 6 ay sahalardan uzak kalacak!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlık şoku yaşanıyor. Fransız yıldız Corentin Tolisso, antrenmanda ağır bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu sozonu kapattı ve Euro 2020'yi kaçıracak. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Corentin Tolisso'nun idmandaki sakatlığı ile sarsıldı. Alman basınından Bild, antrenmanda tendonundan sakatlanan Fransız yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı. 2018'de de çapraz bağları kopan Tolisso'nun yeniden ciddi bir şekilde sakatlanması, Fransızların moralini bozdu. Zira oyuncunun, EURO 2020'de milli takım formasınıda giyemeyeceği bildirildi.

Henüz Bavyera ekibinin resmi yayın organlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmese de basın mensuplarının antrenmanda 26 yaşındaki Tolisso'nun sakatlığı sonrası oyuncunun acı çığlıklarını duydukları ifade edildi.

Bayern Münih ise geçtiğimiz haftalarda corona virüsü kurallarını hiçe sayarak dövme yaptırdığı anlaşılan oyuncusu Tolisso'yu kadro dışı bırakarak para cezası vermişti.

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