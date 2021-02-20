20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 0-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund Schalke'yi gole boğdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

’nde (Bundesliga) , deplasmanda ’ü 4-0 mağlup etti.

, Bundesliga'nın 22. haftasında 'da ligde son sırada yer alan 'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada ve 45. dakikada 'ın golleriyle Borussia Dortmund'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 60. dakikada ve 79. dakikada Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda , deplasmanda 'ı 2-1, deplasmanda 'u 1-0, sahasında 'i 2-1 ve deplasmanda 'ü 1-0 yendi.

Bundesliga'da 22. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

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