20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0-2 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan Everton oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

İngiltere 'de oynanan derbi maçta deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere 'de oynanan derbi maçta , 'a 2-0 mağlup oldu.

Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, 'nda Everton'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada 'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı.

Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da milli futbolcu , 90 dakika forma giydi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Freiburg 0-1 Union Berlin MAÇ SONUCU - ÖZET Freiburg 0-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Mainz deplasmanda kazandı! Golleri izleyin Mainz deplasmanda kazandı! (Golleri izleyin)
Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör