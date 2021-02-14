İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter ile Lazio karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Inter ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Lazio maçı 14 Şubat Pazar günü beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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