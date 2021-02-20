20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-1 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea ile Southampton yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 25. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İngiltere 'in 25. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

St. Mary Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada 'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Chelsea'de , 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43'e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30'a yükseltti.



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