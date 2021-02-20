20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Chelsea maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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