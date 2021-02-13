13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

İtalya Serie A'nın 22. haftasında ile 'ın formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Juventus maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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