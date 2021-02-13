İtalya Serie A'nın 22. haftasında Napoli ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Napoli - Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Juventus maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ