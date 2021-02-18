19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad 0 - 4 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

United deplasmanda farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

Son 32 Turu'nda temsilcisi , deplasmanda ekibi 'ı 4-0 mağlup etti.

'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son 32 turunda , sahasında 'ı ağırladı. devi karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlara galibiyeti getiren goller, (2), ve 'ten geldi.

Bu farklı galibiyetle Manchester United, 25 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

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