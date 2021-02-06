Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'tan kötü haber!
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Galtier milli futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, basın toplantısında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları Nantes maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.
Galtier açıklamasında şöyle konuştu:
Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız Dijon maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz.
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