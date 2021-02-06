06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'tan kötü haber!

Burak ve Yusuf'tan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

takımlarından forması giyen ve 'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Galtier milli futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcular ve 'dan kötü haber geldi. Teknik direktör , basın toplantısında yaptığı açıklamada Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları Nantes maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

Galtier açıklamasında şöyle konuştu:

Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız Dijon maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz.

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