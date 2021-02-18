18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Dinamo Kiev 1-1Club Brugge (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dinamo Kiev saha avantajını kullanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

ilk maçında ekibi , sahasında Belçika temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı.

Son 32 turu ilk maçında ile , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu, Dinamo Kiev'in Club Brugge'ü ağırladığı maçla başladı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 62. dakikasında rakip fileleri havalandıran Vitaliy Buyalskiy, teknik direktörlüğünü 'nun yaptığı Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçirdi.

Club Brugge, bu gole 67. dakikada Brandon Mechele ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 25 Şubat'ta Club Brugge'ün sahasında oynanacak ve son 16 turuna kalan takım belli olacak.



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