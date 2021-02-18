Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig maçında göstermiş olduğu performansla haftanın 11'ine seçildi.
İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.
Liverpool'un Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)
Defans: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andy Robertson (Liverpool)
Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Suso (Sevilla), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Muhammed Salah, Sadio Mane (Liverpool)
Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
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