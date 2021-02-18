18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Ozan Kabak'tan büyük başarı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu , maçında göstermiş olduğu performansla haftanın 11'ine seçildi.

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.

Liverpool'un Almanya temsilcisi 'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:

Kaleci: (Liverpool)

Defans: , Ozan Kabak, (Liverpool)

Orta saha: (), Suso (Sevilla), (), , (Liverpool)

Forvet: (Borussia Dortmund), (Paris Saint-Germain)


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