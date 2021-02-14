İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Southampton ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Southampton ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Wolverhampton maçı 14 Şubat Pazar günü saat 15:00'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ