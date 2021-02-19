19 Şubat 2021, Cuma
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Lille 1 - 2 Ajax (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Ajax karşısında son dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turunda oynanan maçlarla devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibi Lille, sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olarak rövanş öncesinde ciddi yara aldı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 87'de penaltıdan Tadic ve 89'da Brobbey kaydederken, Lille'in tek golünü 72'de Weah attı.
Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz Ajax karşısında forma giymezken, Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı ise 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Ajax 25 Şubat günü oynanacak rövanş öncesinde, deplasmanda attığı gollerle önemli bir avantaj yakaladı.
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