19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1 - 2 Ajax (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf'lu Lille son anlarda yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son 32 Turu'nda milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği , karşısında son dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.

'nde heyecan son 32 turunda oynanan maçlarla devam ediyor. ekibi , sahasında temsilcisi 'a 2-1 mağlup olarak rövanş öncesinde ciddi yara aldı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 87'de penaltıdan ve 89'da kaydederken, Lille'in tek golünü 72'de attı.

Lille'de milli oyuncularımız Ajax karşısında forma giymezken, 90, ise 62 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Ajax 25 Şubat günü oynanacak rövanş öncesinde, deplasmanda attığı gollerle önemli bir avantaj yakaladı.

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