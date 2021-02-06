06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos dizinden ameliyat oldu!

Sergio Ramos ameliyat oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

ekiplerinden forması giyen ameliyat oldu. Deneyimli oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat edilirken, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in stoperi , sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirdiği belirtildi.

Ramos'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını, 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Bu sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atan Ramos, son olarak 14 Ocak'ta 'ndaki karşılaşmasında forma giymişti.

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