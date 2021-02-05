05 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Andre Onana'ya 1 yıl men cezası

Ajax'lı futbolcuyla 1 yıl men cezası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

, ekiplerinden 'ta forma giyen Kamerunlu kaleci 'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası verdi.

Kulübünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de kendisini iyi hissetmeyen 24 yaşındaki kalecinin, eşine reçete edilmiş bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığı belirtildi.

tarafından Onana'ya aynı gün yapılan idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlandığı ve Kamerunlu kaleciye doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay men cezası verildiği kaydedildi.

Cezanın bugünden itibaren geçerli olacağı, ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerini kapsayacağı ifade edildi.

Ayrıca, kulübün ve Onana'nın karar hakkında Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) temyiz başvurusunda bulunacağı aktarıldı.



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