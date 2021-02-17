18 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 1-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.02.2021

La Liga'da 2. haftanın erteleme maçında lider , deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İspanya La Liga'da 2. haftanın erteleme maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 17. dakikada 'den gelirken, ekibinin golünün 37. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla puanını 55'ye yükselten Atletico Madrid, zirvedeki yerini korudu. Puanını 28'e çıkaran Levante ise 11. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak Luis Suarez: Kimse benden kurtulamayacak
Everton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Everton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ozan Kabak taraftarın gönlünde taht kurdu! Ozan Kabak taraftarın gönlünde taht kurdu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör