17 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid transfer bombasını patlatacak! Kylian Mbappe ve Erling Haaland...

Real Madrid bombayı patlatıyor! Mbappe ve Haaland...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

İspanya ekiplerinden , sezon sonunda transfer bombasını patlatmayı planlıyor. Kadrosuna bir golcü katmak isteyen devi, 2 süperstarı listesine aldı. İşte detaylar...

'da zirveyi 'e kaptıran ve 2 maç fazlasıyla 49 puanda bulunan , gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

Elinde halihazırda golcü olarak ve 'ı bulunduran Madrid, 'den Mbappe ile 'dan Haaland'ı transfer listesine aldı.

basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in öncelikli hedefi, 'da harikalar yaratan 22 yaşındaki golcü Mbappe.

Fransız forvetin transfer edilememesi durumunda ise 'da 2 yıldır büyük çıkış yakalayan Norveçli golcü Haaland için teklif yapılacak.
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