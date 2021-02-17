Real Madrid transfer bombasını patlatacak! Kylian Mbappe ve Erling Haaland...
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, sezon sonunda transfer bombasını patlatmayı planlıyor. Kadrosuna bir golcü katmak isteyen İspanyol devi, 2 süperstarı listesine aldı. İşte detaylar...
La Liga'da zirveyi Atletico Madrid'e kaptıran ve 2 maç fazlasıyla 49 puanda bulunan Real Madrid, gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.
Elinde halihazırda golcü olarak Karim Benzema ve Mariano Diaz'ı bulunduran Madrid, PSG'den Mbappe ile Borussia Dortmund'dan Haaland'ı transfer listesine aldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in öncelikli hedefi, Fransa'da harikalar yaratan 22 yaşındaki golcü Mbappe.
Fransız forvetin transfer edilememesi durumunda ise Almanya'da 2 yıldır büyük çıkış yakalayan Norveçli golcü Haaland için teklif yapılacak.
(Hürriyet)
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