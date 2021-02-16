David Alaba Bayern Münih’ten ayrılacağını açıkladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Alman kulübünden ayrılacağını duyurdu.
Alaba, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, bu sezondan sonra yeni şeyler yapmaya ve kulüpten (Bayern Münih'ten) ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "13 yıldır buradayım ve bu kolay bir karar değildi." ifadesini kullandı.
Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin kararı henüz vermediğini aktaran tecrübeli futbolcu, Barcelona'nın bir opsiyon olup olmadığı soruya da, menajerlik şirketinin kulüplerle görüştüğünün bir sır olmadığını kaydetti.
28 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirmek ve daha fazla tecrübe kazanmak istediğini belirterek, gelecek sezon bir sonraki adımı atmak istediğini aktardı.
Bayern Münih'in Alaba ile yaptığı sözleşme sezon sonunda sona eriyor.
2008'de Austria Viyana takımından Bayern Münih'e transfer edilen David Alaba, Bayern Münih formasıyla 415 maçta oynadı ve 33 gol attı.
Bayern Münih ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını, 9 kez Almanya Şampiyonluk Kupasını ve 6 kez Almanya Kupasını kazanan Alaba, 7 kez de Avusturya'da yılın futbolcusu seçildi.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları