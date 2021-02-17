Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla Leipzig karşısında sahaya çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği etkili performansla İngiliz taraftarların beğenisini kazandı. Genç stoper 90 dakika süre aldığı karşılaşmanın ardından maçın adamı seçildi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan maçta Alman ekibi Leipzig'i 2-0 yendi.
Mane ve Salah'ın gol attığı karşılaşmada Liverpool'a ara transfer döneminde gelen Ozan Kabak da 90 dakika forma giydi.
Mücadelede oldukça başarılı bir performansa imza atan milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftar oylarıyla "Maçın adamı" seçildi.
Ozan Kabak'ın dikkat çeken performansı İngilizleri de sevindirdi. Liverpool takım haberlerini veren This is Anfield adlı site, oyuncuların performanslarına puan verdi.
Site, milli savunmacının maçta başarılı müdahalelere imza attığını belirterek Ozan Kabak'a 10 üzerinden 7 puan verdi.
Öte yandan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da karşılaşmanın ardından milli yıldıza övgüler yağdırarak, "Sahadaki duruşunun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.
Milli savunmacı, Premier Lig'de ise ilk maçına Leicester City karşısında çıkmıştı.
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