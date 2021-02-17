17 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla Leipzig karşısında sahaya çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği etkili performansla İngiliz taraftarların beğenisini kazandı. Genç stoper 90 dakika süre aldığı karşılaşmanın ardından maçın adamı seçildi. İşte detaylar...

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'nde İngiliz devi , corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 'ın başkenti 'de oynanan maçta ekibi 'i 2-0 yendi.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

ve 'ın gol attığı karşılaşmada 'a ara transfer döneminde gelen da 90 dakika forma giydi.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

Mücadelede oldukça başarılı bir performansa imza atan milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftar oylarıyla "Maçın adamı" seçildi.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

'ın dikkat çeken performansı İngilizleri de sevindirdi. takım haberlerini veren adlı site, oyuncuların performanslarına puan verdi.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

Site, milli savunmacının maçta başarılı müdahalelere imza attığını belirterek 'a 10 üzerinden 7 puan verdi.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

Öte yandan Menajeri Jürgen Klopp da karşılaşmanın ardından milli yıldıza övgüler yağdırarak, "Sahadaki duruşunun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan , bir İngiliz takımıyla 'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi performansından memnun kaldı!

Milli savunmacı, 'de ise ilk maçına karşısında çıkmıştı.

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