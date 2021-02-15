15 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu Milan'ın yeni sözleşme teklifini reddetti! Manchester United...

Sözleşme yenilemeyi reddetti! İşte Hakan'ın yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren ve Çizme temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek , kulübünün yeni sözleşme teklifini 'de oynamak istediği gerekçesiyle reddetti.

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen adım adım Çizme'den kopuyor...

Milano ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Çalhanoğlu, Milan'ın kendisine sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini Manchester United için reddetti.

"M.UNITED'LA ANLAŞTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORLAR"

Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, 'de oynama arzusunu asla gizlemedi ve Milan yetkilileri de yıldız ismin Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığından şüpheleniyor" denildi.

, uzun zamandır peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katmayı planlarken, bu transferin önümüzdeki sezona damga vurmasının beklendiği ifade edildi.

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