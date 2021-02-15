Hakan Çalhanoğlu Milan'ın yeni sözleşme teklifini reddetti! Manchester United...
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren ve Çizme temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu, kulübünün yeni sözleşme teklifini Premier Lig'de oynamak istediği gerekçesiyle reddetti.
İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu adım adım Çizme'den kopuyor...
Milano ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiasında bulundu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Çalhanoğlu, Milan'ın kendisine sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini Manchester United için reddetti.
"M.UNITED'LA ANLAŞTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORLAR"
Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig'de oynama arzusunu asla gizlemedi ve Milan yetkilileri de yıldız ismin Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığından şüpheleniyor" denildi.
ManU, uzun zamandır peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katmayı planlarken, bu transferin önümüzdeki sezona damga vurmasının beklendiği ifade edildi.
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