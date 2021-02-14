İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Real Madrid, sahasında Valencia'yı ağırladı. Madrid ekibi karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, Benzema ve Kroos kaydetti.

Puanını 49'a çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (46 puan) önünde 2. sıraya yükseldi.

Valencia da 24 puanla 12. sırada kaldı.

La Liga'da lider durumda olan ve iki maç eksiği bulunan Atletico Madrid ise 54 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ