14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2 - 0 Valencia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid zirve takibini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'da 23. hafta mücadelesinde, sahasında 'yı ağırladı. Zirve takibi sürdüren , karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen , sahasında 'yı ağırladı. ekibi karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ve kaydetti.

Puanını 49'a çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (46 puan) önünde 2. sıraya yükseldi.

Valencia da 24 puanla 12. sırada kaldı.

La Liga'da lider durumda olan ve iki maç eksiği bulunan ise 54 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip.

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