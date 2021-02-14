14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Brest maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Fransa Ligue 1'de , ve 'in formasını giydiği ile Brest karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Brest maçı 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da 'te canlı yayınlanacak.

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