Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası Yarı Final

İtalya Kupası'nda Juventus ile Inter 2-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ile Inter kozlarını paylaşacak. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ilk maçı 2-1 kazandı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Inter maçı 9 Şubat Salı günü saat 22:45'te TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ