09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası Yarı Final

Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nda ile Inter 2-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında ile Inter kozlarını paylaşacak. 'ın formasını giydiği Juventus ilk maçı 2-1 kazandı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Inter maçı 9 Şubat Salı günü saat 22:45'te 'da canlı yayınlanacak.

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