13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 1 - 1 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Stuttgart ve Hertha yenişemedi! İşte goller
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

Almanya 'nın 21. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde üstünlüğü koruyan ev sahibi takım, 82. dakikada gole engel olamadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri...

Almanya 'nın 21. haftasında , sahasında ile Kalajdzic ve 'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Stuttgart puanını 26'ya, Hertha Berlin ise 18'e yükseltti.

İŞTE GOLLER

GOL | Stuttgart 1 - 0 Hertha Berlin
GOL | Stuttgart 1 - 1 Hertha Berlin

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