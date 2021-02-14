14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 2-0 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakan'lı Milan ağır yaralı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'nın 22. haftasında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği , deplasmanda 'ya 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

La kentinde oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesi veren 'ı ağırladı.

Maçın ilk yarısı, iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla geçerken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Spezia, 56. dakikada ile 1-0 öne geçti.

67. dakikada , Spezia adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia, lider Milan'ı 2-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetle Spezia ligde puanını 24'e çıkarırken, 14. basamağa yükseldi. Haftayı puansız kapatan 49 puanlı lider Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini Spezia karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu , 83 dakika forma giyerken, daha sonra yerini 'ya bıraktı.



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