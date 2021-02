Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Klopp, Schalke 04'te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Almanya'ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya'daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan'a sunabiliriz. Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."