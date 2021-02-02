02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

Liverpool'un Schalke 04'ten kadrosuna kattığı milli oyuncu Ozan Kabak, İngiltere'ye doğru yola çıktı. Sezon sonuna kadar Liverpool forması giyecek olan 20 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Schalke'ye veda mesajı da yayımladı. İşte Ozan Kabak'ın ilk açıklamaları...

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

Premier Lig ekiplerinden 'un yeni transferi milli futbolcu , devine katılmak için yola çıktı.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

Özel bir uçakla 'ye gidecek olan , havalimanında transferine ilişkin beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki genç savunmacı, "Çok gururluyum, mutluyum. Kafamdaki tek şey, bir an önce antrenmanlara çıkmak ve hocamla tanışmak. , bence dünyanın en iyisi. Onunla birlikte aynı formayı giymek, tandem oluşturmak benim için bir rüya." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

RESMEN AÇIKLANDI

Premier Lig'in son şampiyonu , 'nın 04 takımından milli futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın 'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Ozan Kabak, Liverpool'da 19 numaralı formayı giyecek.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

GALATASARAY DA KAZANACAK

'un 'ı sezon sonunda bonservisiyle alması durumunda sarı kırmızılı kulüp de para kazanacak.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

TERİM'DEN TEBRİK MESAJI

Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından 'a transferi olan eski öğrencisi için paylaşım yaptı. 2018-19 sezonunda Galatasaray'da forma şansı veren Terim, Ozan Kabak için başarı dileklerinde bulundu.

Terim, Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadelerini kullandı.
Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservis ücretiyle 'nın 04 takımına transfer olmuştu.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

JURGEN KLOPP: OZAN KABAK ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 'ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

'ın 'a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Klopp, 04'te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. 'ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya'daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan'a sunabiliriz. Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

OZAN KABAK'TAN SCHALKE 04'E VEDA MESAJI

Premier Lig'in son şampiyonu 'un kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu , ayrıldığı 'nın 04 Kulübü için veda mesajı yayımladı.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak İngiltere'ye doğru yola çıktı!

Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz." dilekleri iletildi. (Hürriyet)

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