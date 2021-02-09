İspanya La Liga'da Real Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe maçı 9 Şubat Salı günü saat 23:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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