09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Getafe maçı 9 Şubat Salı günü saat 23:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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