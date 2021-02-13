13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 3 - 0 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İlkay atmaya City kazanmaya devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

İngiltere 'de 24. hafta mücadelesinde lider , sahasında 'ı ağırladı. ve 'nın karşı karşıya geldiği maçta, İspanyol teknik adamın takımı sahadan 3-0 galip ayrıldı.

'de 24. hafta heyecanında lider , ile karşı karşıya geldi. 'ın yine devleşerek 2 gol attığı maçtan City 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekip 'nin penaltıdan ve 'ın 2 golüyle net bir galibiyet aldı.

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

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