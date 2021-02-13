Premier Lig'de 24. hafta heyecanında lider Manchester City, Tottenham ile karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan'ın yine devleşerek 2 gol attığı maçtan City 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekip Rodri'nin penaltıdan ve İlkay'ın 2 golüyle net bir galibiyet aldı.

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

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