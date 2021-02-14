14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 5 - 1 Alaves (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona evinde şov yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'da 23. hafta mücadelesinde , evinde 'i ağırladı. ekibi sahasında tam 5 gol attı.

'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider ile puan farkını kapatma çabasında olan , sahasında 'e gol olup yağdı. ekibi sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, (2), (2) ve 'dan gelirken, Alaves'in tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde 46 puana yükselirken, Alaves 22 puanda kaldı.

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