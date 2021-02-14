İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Barcelona, evinde Alaves'i ağırladı. Katalan ekibi sahasında tam 5 gol attı.

İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Atletico Madrid ile puan farkını kapatma çabasında olan Barcelona, sahasında Alaves'e gol olup yağdı. Katalan ekibi sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, Messi (2), Trincao (2) ve Firpo'dan gelirken, Alaves'in tek golünü Rioja kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde 46 puana yükselirken, Alaves 22 puanda kaldı.

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