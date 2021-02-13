13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 2 - 2 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund 1 puanı Haaland ile kurtardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

Almanya 'da 21. hafta maçında , karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmesine rağmen Haaland'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

'da 21. hafta maçında , ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini ve Haaland kaydederken, bu gollere 2 golle cevap verdi.

Bu sonuçla 33 puana, Hoffenheim 23 puana yükseldi.

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