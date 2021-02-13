Almanya Bundesliga'da 21. hafta maçında Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmesine rağmen Haaland'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'da 21. hafta maçında Borussia Dortmund, Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Jadon Sancho ve Haaland kaydederken, bu gollere Munas Dabbur 2 golle cevap verdi.

Bu sonuçla Dortmund 33 puana, Hoffenheim 23 puana yükseldi.

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