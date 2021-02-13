13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 3-1 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Celta evinde rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'da sahasında 'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, Mina (2) ve kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Rigoni'den geldi.

'da ve , 'ta karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Celta'nın golleri 45' 68' Mina, 45' 'den geldi. Elche sie tek golü 50'de Rigoni ile buldu.

Celta bu sonuçla 29 puanla 9. sırada yer aldı. Elche ise 18 puanla 18. sırada kaldı.

Öte yandan , yedek kulübesindeydi ve forma şansı bulamadı.

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