13 Şubat 2021, Cumartesi
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Celta Vigo 3-1 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'da Celta Vigo sahasında Elche'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini, Mina (2) ve Mendez kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Rigoni'den geldi.
İspanya La Liga'da Celta Vigo ve Elche, Estadio de Balaidos'ta karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Celta'nın golleri 45' 68' Mina, 45' Mendez'den geldi. Elche sie tek golü 50'de Rigoni ile buldu.
Celta bu sonuçla 29 puanla 9. sırada yer aldı. Elche ise 18 puanla 18. sırada kaldı.
Öte yandan Emre Mor, yedek kulübesindeydi ve forma şansı bulamadı.
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