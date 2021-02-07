07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Chelsea maçı 7 Şubat Pazar günü saat 22:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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