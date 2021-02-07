İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Sheffield United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Sheffield United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Chelsea maçı 7 Şubat Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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