Almanya Bundesliga 20. haftasında Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı 7 Şubat Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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