10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Wesley Sneijder Den Bosch'u satın alıyor! Önerdiği rakam...

Sneijder kulüp satın alıyor! Önerdiği rakam...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Hollanda 2. Lig takımlarından Den Bosch'u borçsuz olarak satın almak için 1 euro önerdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarılarına imza atan Wesley Sneijder ülkesinde kulüp satın alıyor. Efsane futbolcu ve iş ortağı Ebert Dollevoet'in, Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Den Bosch'u satın almak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Sabah'ın, Hollanda basınından Brabants Dagblad'a dayandırdığı habere göre; Sneijder ve Dollevoet, Den Bosch yönetimine kulübü sembolik olarak 1 Euro karşılığında borçsuz devralmak istediklerini iletti. Bu haberin Hollanda basınında yer alması ise satışla ilgili krize sebep olmuştu.

"KULÜBE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

Omroep Brabant'a konuşan Dollevoet, "Kulübe yardım etmek istiyoruz. Bu haberin sızmasına çok üzüldük ve bu nedenle FC Den Bosch ile görüşmelerimizi askıya aldık. Bunu işlerin nasıl ilerlemesi gerektiğini görmek için yapıyoruz, çünkü yönetimdeki birinin kulübünün çıkarlarını düşünmediği ortada. Önce kendi içlerinde sorunları çözmelerine izin verdik. Kulübe ve taraftarlarına yardım etmek istiyoruz, başka hiçbir amacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

AMERİKALI RAKİP!

Bu arada Brabants Dagblad'a göre ise Den Bosch'u satın almak isteyen Wesley Sneijder'in bu konuda ciddi bir rakibi var... Belçika'da KV Oostende, İngiltere'de Barnsley, Fransa'da Nancy Lorraine ve İsviçre'de FC Thun takımlarının sahibi olan Pacific Media Group da Hollanda ekibini bünyesine katmak istiyor. Amerikan şirketinin mevcut yönetime bu satın alma için 1.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

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