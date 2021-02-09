09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da yapılacak

UEFA'dan MANU-Sociedad maçı kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.02.2021

son 32 turundaki - müsabakası öncesi flaş bir karar çıktı. UEFA iki ülke arasındaki kısıtlamalar nedeniyle mücadelenin 'da oynanmasına karar verdi.

son 32 turundaki - müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Real Sociedad'ın Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma, İspanya ile arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Norveç'in Molde takımının Almanya ekibi Hoffenheim'i konuk edeceği karşılaşma da dün aynı gerekçeyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'na alınmıştı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus'tan tarihi takas! Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular Juventus'tan tarihi takas! Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular
Gomis gollerine devam ediyor! Gomis gollerine devam ediyor!
Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör