Almanya Bundesliga 20. haftasında Freiburg ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Freiburg ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Dortmund maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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