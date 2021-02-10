10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Christoph Daum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Daum'dan maç sonrası Türkiye paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

Bir dönem ve 'yi çalıştıran Türk futbolseverlerin çok sevdiği Alman teknik adam sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'de , ve takımlarında görev yapan Daum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alman teknik adam paylaşımında " benim ikinci vatanım" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
A. Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir A. Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir
UEFA'dan MANU-Sociedad maçı kararı! UEFA'dan MANU-Sociedad maçı kararı!
Juventus'tan tarihi takas! Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular Juventus'tan tarihi takas! Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör