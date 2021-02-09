09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

İngiliz basınından Daily Express, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.02.2021

Kariyerini ekibi 'ta sürdüren dünya yıldızı futbolcu , attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

Geçtiğimiz hafta ile oynanan ve takımının 2-0 kazandığı maçı boş geçmeyen Ronaldo, galibiyette önemli rol oynadı.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

, yılda 27 milyon Sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

gazetesi, devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden 'ye döneceğini öne sürdü.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

POGBA İLE TAKAS EDİLECEK

Haberde 'ın 'yı 'a satmayı planladığını ve 'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular

Bu sezon formasıyla 24 maça çıkan Ronaldo, 23 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gomis gollerine devam ediyor! Gomis gollerine devam ediyor!
Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber
Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör