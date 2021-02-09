Juventus'tan tarihi takas! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını duyurdular
İngiliz basınından Daily Express, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Kariyerini Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Roma ile oynanan ve takımının 2-0 kazandığı maçı boş geçmeyen Ronaldo, galibiyette önemli rol oynadı.
İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Juventus, yılda 27 milyon Sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.
İngiliz Daily Express gazetesi, İtalyan devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden İngiltere'ye döneceğini öne sürdü.
POGBA İLE TAKAS EDİLECEK
Haberde Manchester United'ın Paul Pogba'yı Juventus'a satmayı planladığını ve Cristiano Ronaldo'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Bu sezon Juventus formasıyla 24 maça çıkan Ronaldo, 23 gol kaydetti.
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