03 Şubat 2021, Çarşamba

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Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 22. haftasında Fulham ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fulham ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Leicester City maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Decordova-Reid, Loftus-, Reed, Anguissa, Robinson; Mitrovic, Lookman

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin; Tielemans, ; Albrighton, Maddison, Barnes; Perez

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