İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Fulham ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fulham ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Leicester City maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Decordova-Reid, Loftus-Cheek, Reed, Anguissa, Robinson; Mitrovic, Lookman

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin; Tielemans, Mendy; Albrighton, Maddison, Barnes; Perez

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