10 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter'i eleyen Juventus finalde
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.02.2021

yarı final maçında , 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında sahasında Inter ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan , bu maçın rövanşında Inter'i 'daki 'nda ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi gole izin vermedi.

Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter'i eleyerek, 'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

Kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak.

Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, , 'yi 'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real ikinci yarıda açıldı Real ikinci yarıda açıldı
A. Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir A. Madrid-Chelsea maçı İspanya dışında oynanabilir
Gomis gollerine devam ediyor! Gomis gollerine devam ediyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör