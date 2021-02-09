Bafetimbi Gomis Al Hilal-Al Ain maçında 4 gol kaydetti
Galatasaray'da oynadığı sürede gol kralı olan Bafetimbi Gomis takımının Al Ain ile oynadığı maça damga vurdu. Gomis mücadelede 4 gol kaydetti.
Suudi Arabistan Ligi'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 4 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.
Gomis, 3'ü penaltıdan olmak üzere toplam 4 gol atarken ligde bu sezon 17. maçında 12 gole ulaşmış oldu.
Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, 9, 45 ve 56. dakikalarda penaltıdan topu ağlarla buluştururken 78. dakikada da kendisinin ve takımının 4. golünü attı. Al Hilal'in son golü ise 90+4. dakikada Al Dawsari'den geldi.
Fransız golcü, Galatasaray'dan sonra gittiği Al Hilal'de ilk sezonunda ligde 30 maçta 21, ikinci sezonunda da 29 maçta 27 gol atmıştı. Tecrübeli forvet, gollerinden sonra yine klasikleşen sevincini gerçekleştirdi.
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