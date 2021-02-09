09 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bafetimbi Gomis Al Hilal-Al Ain maçında 4 gol kaydetti

Gomis gollerine devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.02.2021

'da oynadığı sürede gol kralı olan Bafetimbi takımının ile oynadığı maça damga vurdu. Gomis mücadelede 4 gol kaydetti.

'nin 17. haftasında Al Hilal, deplasmanda 'i 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 4 gol atan Bafetimbi oldu.

Gomis, 3'ü penaltıdan olmak üzere toplam 4 gol atarken ligde bu sezon 17. maçında 12 gole ulaşmış oldu.

'ın eski forveti , 9, 45 ve 56. dakikalarda penaltıdan topu ağlarla buluştururken 78. dakikada da kendisinin ve takımının 4. golünü attı. Al Hilal'in son golü ise 90+4. dakikada Al Dawsari'den geldi.

Fransız golcü, Galatasaray'dan sonra gittiği Al Hilal'de ilk sezonunda ligde 30 maçta 21, ikinci sezonunda da 29 maçta 27 gol atmıştı. Tecrübeli forvet, gollerinden sonra yine klasikleşen sevincini gerçekleştirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber Hocası açıkladı! Yusuf'tan kötü haber
Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör