İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Manchester United maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Soares, Holding, David Luiz, Tierney, Xhaka, Partey, Saka, Rowe, Pepe, Lacazette

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Cavani

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