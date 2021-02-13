13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig 2-1 Augsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leipzig evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'da 21. haftanın açılış maçında  sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini ve  kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 'den geldi.

'da 21. haftanın açılış maçında , 'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı giren 'ın öğrencileri ilk 45 dakikada rahat bir skora ulaştı. Perdeyi 38. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren açtı. 43'te fileleri havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Augsburg 77. dakikada 'nin penaltısıyla umutlansa da kalan sürede puan için yeterli golü bulamadı.2-1 sona eren maçın ardından RB 44 puana yükseldi. Leipzig önümüzdeki hafta Herha Berlin deplasmanında ter dökecek.Oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Augsburg ise 22 puanda kaldı. Heiko Herrlich'in takımı önümüzdeki hafta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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