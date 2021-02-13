Bundesliga'da 21. haftanın açılış maçında RB Leipzig, Augsburg'u konuk etti.



Karşılaşmaya hızlı giren Julian Nagelsmann'ın öğrencileri ilk 45 dakikada rahat bir skora ulaştı. Perdeyi 38. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Dani Olmo açtı. 43'te Christopher Nkunku fileleri havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



Augsburg 77. dakikada Daniel Caligiuri'nin penaltısıyla umutlansa da kalan sürede puan için yeterli golü bulamadı.2-1 sona eren maçın ardından RB Leipzig 44 puana yükseldi. Leipzig önümüzdeki hafta Herha Berlin deplasmanında ter dökecek.Oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Augsburg ise 22 puanda kaldı. Heiko Herrlich'in takımı önümüzdeki hafta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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