İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Crotone'yi ağırladı. Milano ekibi, rakibini net bir skorlar mağlup ederek zirvedeki yerini bırakmadı. Karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımına iki asistle katkı verdi.

İtalya Serie A'da heyecan 21. haftayla devam ediyor. Milan sahasında Crotone'yi 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri, Ibrahimovic (2) ve Rebic (2) kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 69. ve 70. dakikada Rebic'in gollerinin pasını verdi.

Bu sonuçla Milan puanını 49'a yükselterek zirvedeki yerini korurken, Crotone ise 12 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı.

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