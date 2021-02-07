07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 4 - 0 Crotone (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakan yine sahnede! Milan farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi ağırladı. ekibi, rakibini net bir skorlar mağlup ederek zirvedeki yerini bırakmadı. Karşılaşmada milli futbolcumuz , takımına iki asistle katkı verdi.

İtalya Serie A'da heyecan 21. haftayla devam ediyor. sahasında 'yi 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. ekibine galibiyeti getiren golleri, Ibrahimovic (2) ve (2) kaydetti.

Milli futbolcumuz 69. ve 70. dakikada Rebic'in gollerinin pasını verdi.

Bu sonuçla Milan puanını 49'a yükselterek zirvedeki yerini korurken, Crotone ise 12 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı.

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