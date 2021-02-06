İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Manchester United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Everton maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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