06 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Almanya 'nın 20. haftasında lider deplasmanda 'e konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 'ın attığı golle 1-0 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

'nın 20. hafta mücadelesinde , 'i ağırladı. Karşılaşmayı Münih temsilcisi 1-0 kazandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golü 21. dakikada kaydetti. Ayrıca konuk ekipte 12. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 20'ye yükseltti. Hertha Berlin ise 17 puanda kaldı.

Inter maç fazlasıyla lider! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Inter maç fazlasıyla lider! Inter maç fazlasıyla lider!
Ozan Kabak Liverpool'da ilk idmanına çıktı! Ozan Kabak Liverpool'da ilk idmanına çıktı!
Klopp açıkladı! Ozan M. City maçında oynayacak mı? Klopp açıkladı! Ozan M. City maçında oynayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör